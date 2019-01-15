Comollinin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de ciddi değişimler yaşanıyor. Özellikle Sportif Direktör Damien Comolli'nin koyduğu birçok kural Ersun Yanal sonrası rafa kalktı.
15 Ocak 2019 Salı, 08:41:50
Güncelleme: 08:42:48
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Comolli tek yetkili olduğu dönemlerde maç önceleri kafile kadrosunun açıklanmasını ya da medya ile paylaşılmasını istemiyordu.
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Ayrıca sakatlıklarla ilgili de kamuoyuna bilgi aktarılmasını yasaklamış, her şeyin saklanması emrini vermişti.
Fransız direktörün buradaki amacı; rakibin, kendileriyle ilgili son durumu öğrenmemesi ve buna bağlı taktik geliştirmemesiydi.
Milliyet'in haberine göre; Yanal ise tam tersi bir düşünceye sahip. "Gerekirse maç öncesi ilk 11'i bile açıklarım" diyen deneyimli teknik adam, bu tip konularla alakalı hiçbir rakipten çekinmediklerini belirtti.
Yeni dönemle birlikte takımın kafile kadrosu başta olmak üzere sakatlıklar ve diğer konularla alakalı şeffaf bir iletişim politikası izlenecek. Kamuoyu ile tüm gelişmeler paylaşılacak.