Comollinin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Comolli'nin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de ciddi değişimler yaşanıyor. Özellikle Sportif Direktör Damien Comolli'nin koyduğu birçok kural Ersun Yanal sonrası rafa kalktı.

15 Ocak 2019 Salı, 08:41:50 Güncelleme: 08:42:48
Comollinin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı

Comolli tek yetkili olduğu dönemlerde maç önceleri kafile kadrosunun açıklanmasını ya da medya ile paylaşılmasını istemiyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Comollinin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı

Ayrıca sakatlıklarla ilgili de kamuoyuna bilgi aktarılmasını yasaklamış, her şeyin saklanması emrini vermişti.

Comollinin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı

Fransız direktörün buradaki amacı; rakibin, kendileriyle ilgili son durumu öğrenmemesi ve buna bağlı taktik geliştirmemesiydi.

Comollinin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı

Milliyet'in haberine göre; Yanal ise tam tersi bir düşünceye sahip. "Gerekirse maç öncesi ilk 11'i bile açıklarım" diyen deneyimli teknik adam, bu tip konularla alakalı hiçbir rakipten çekinmediklerini belirtti.

Comollinin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı

Yeni dönemle birlikte takımın kafile kadrosu başta olmak üzere sakatlıklar ve diğer konularla alakalı şeffaf bir iletişim politikası izlenecek. Kamuoyu ile tüm gelişmeler paylaşılacak.

Comollinin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN