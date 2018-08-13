Comollinin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltereden: Rojo, Klavan ya da Indi - Galeri - Fotomaç
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Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 18:13:37
Güncelleme: 18:18:18
Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
İki yabancı transfer Ayew ve Slimani'yi İngiltere'den getiren Damien Comolli, stoper tercihini de Ada ülkesinden yapacak gibi görünüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
ROJO'DA KARAR MOURİNHO'NUN
Arjantinli savunmacının Manchester United'da forma şansı kalmadı. Bu nedenle ayrılmak istiyor.
Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
Ancak son kararı Jose Mourinho verecek. Portekizli menajer, elinde 5 stoper olmasına rağmen bir yenisini daha istedi ancak bu talebi karşılanmadı.
Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
Yönetimle arası bozuk olan Mourinho'nun Rojo konusundaki kararı merakla bekleniyor.
Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
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