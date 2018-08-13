Comollinin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltereden: Rojo, Klavan ya da Indi - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 18:13:37 Güncelleme: 18:18:18
    Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
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    • 11
    Comollinin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltereden: Rojo, Klavan ya da Indi

    İki yabancı transfer Ayew ve Slimani'yi İngiltere'den getiren Damien Comolli, stoper tercihini de Ada ülkesinden yapacak gibi görünüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
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    • 11
    Comollinin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltereden: Rojo, Klavan ya da Indi

    ROJO'DA KARAR MOURİNHO'NUN
    Arjantinli savunmacının Manchester United'da forma şansı kalmadı. Bu nedenle ayrılmak istiyor.

    Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
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    • 11
    Comollinin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltereden: Rojo, Klavan ya da Indi

    Ancak son kararı Jose Mourinho verecek. Portekizli menajer, elinde 5 stoper olmasına rağmen bir yenisini daha istedi ancak bu talebi karşılanmadı.

    Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
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    • 11
    Comollinin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltereden: Rojo, Klavan ya da Indi

    Yönetimle arası bozuk olan Mourinho'nun Rojo konusundaki kararı merakla bekleniyor.

    Comolli'nin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltere'den: Rojo, Klavan ya da Indi
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    • 11
    Comollinin Fenerbahçe için stoper adayları İngiltereden: Rojo, Klavan ya da Indi

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