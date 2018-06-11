Comolli'den Vietto hamlesi! (11 Haziran Fenerbahçe transfer gündemi)

Badelj savaşı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Hırvat futbolcu ile ilk teması kurdu. Şartlar değerlendiriliyor. G.Saray da menajerler aracığıyla Badelj ile sürekli iletişim halinde. Transfer birkaç gün içinde netleşecek.

Süper Lig'de sezon sona erdi ancak ezeli rekabet bu kez transferde yaşanıyor... Fenerbahçe ile Galatasaray, Milan Badelj transferinde karşı karşıya geldi. Kadrosuna iyi bir orta saha eklemek isteyen Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli aracılığıyla Hırvat yıldız Milan Badelj ile ilk teması kurdu... Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi alan Comolli'nin sonrasında bu raporu başkan Ali Koç'a sunduğu gelen haberler arasında.

ALBAYRAK MENAJERİYLE BULUŞTU

Fenerbahçe cephesinin değerlendirme yaptıktan sonra son teklifini Hırvat menajere sunması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Galatasaray da Milan Badelj ile yakından ilgileniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ile Badelj için iletişime geçti. Cimbom da Hırvat yıldız için bekleyişte.



​İTALYA DEVİ MİLAN DA PEŞİNDE

Son 4 sezonu Fiorentina'da geçiren Milan Badelj bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın orta sahasına ilaç olacak kapasitede... 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Milan'ın da istediği öğrenildi. Ancak Badelj, futbol kariyerine İtalya dışında devam etmek istiyor. Hırvat oyuncunun transferinin Dünya Kupası başlamadan netleşmesi bekleniyor.

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSİMLERİNDEN

29 yaşındaki Hırvat orta saha Milan Badelj, milli takımın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor... Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın büyük kozu olacak. (Takvim / 10 Haziran)