Comolliden Galatasaraya flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
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Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, flaş bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
30 Aralık 2018 Pazar, 23:22:34
Güncelleme: 07:51:42
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini devam ettiriyor.
Yanal'ın Comolli'den, forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor.
Sarı-Lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia gündeme geldi.
Ara transferde oynamayan isimlere ödeme yapmaktan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmak üzere olduğu kaydedildi.