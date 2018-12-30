Comolliden Galatasaraya flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
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Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, flaş bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

30 Aralık 2018 Pazar, 23:22:34 Güncelleme: 07:51:42
Comolliden Galatasaraya flaş teklif!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Comolliden Galatasaraya flaş teklif!

Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini devam ettiriyor.

Comolliden Galatasaraya flaş teklif!

Yanal'ın Comolli'den, forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor.

Comolliden Galatasaraya flaş teklif!

Sarı-Lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia gündeme geldi.

Comolliden Galatasaraya flaş teklif!

Ara transferde oynamayan isimlere ödeme yapmaktan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmak üzere olduğu kaydedildi.

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