Comolliden bir skandal daha! - Galeri - Fotomaç
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Comolli'den bir skandal daha!
Fenerbahçe'de yaşanan antreman sıkıntısının altından da sportif direktör Damien Comolli çıktı. Samandıra'nın 'mükemmel' olarak adlandırılan zemini Comolli tarafından sil baştan yenilendi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 18:41:26
Güncelleme: 19:07:39
Sezonun ilk devresini 16 puanla 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli yaptığı her icraatla kulübe zarar vermeye devam ediyor.
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Samandıra'da yaşanan zemin sıkıntısının altından yine o çıktı.
İşte "Artık bu kadar da olmaz" dedirten Fransız spor adamının son mahareti...
EYLÜL AYINDA 'MÜKEMMEL' RAPORU
Ülker Stadyumu ve Can Bartu Tesisleri'ndeki sahanın bir tanesi 2 yıl önce hibrit çime çevrilmişti.
Bu süreçte hibrit çim bakımını kulüp personeli yaparken, hibrit çimi yapan yabancı firma belirli periyotlarda Türkiye'ye gelerek denetleme yaptı.