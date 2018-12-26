Comolliden bir skandal daha! - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Comolli'den bir skandal daha!

Fenerbahçe'de yaşanan antreman sıkıntısının altından da sportif direktör Damien Comolli çıktı. Samandıra'nın 'mükemmel' olarak adlandırılan zemini Comolli tarafından sil baştan yenilendi.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 18:41:26 Güncelleme: 19:07:39
Comolliden bir skandal daha!

Sezonun ilk devresini 16 puanla 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli yaptığı her icraatla kulübe zarar vermeye devam ediyor.

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Comolliden bir skandal daha!

Samandıra'da yaşanan zemin sıkıntısının altından yine o çıktı.

Comolliden bir skandal daha!

İşte "Artık bu kadar da olmaz" dedirten Fransız spor adamının son mahareti...

Comolliden bir skandal daha!

EYLÜL AYINDA 'MÜKEMMEL' RAPORU

Ülker Stadyumu ve Can Bartu Tesisleri'ndeki sahanın bir tanesi 2 yıl önce hibrit çime çevrilmişti.

Comolliden bir skandal daha!

Bu süreçte hibrit çim bakımını kulüp personeli yaparken, hibrit çimi yapan yabancı firma belirli periyotlarda Türkiye'ye gelerek denetleme yaptı.

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