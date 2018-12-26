Comolliden Başakşehire flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Comolli'den Başakşehir'e flaş teklif!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Medipol Başakşehir'in kapısını sürpriz bir teklifle çaldı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:52:52
Güncelleme: 09:19:32
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızda devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında yaptığı hataları telafi etme peşinde.
Sezon başında Liecester City'den kiralanan Slimani hayal kırıklığından öteye geçememişti.
Yıldız golcü ilk yarıda yalnızca 1 kez ağları sarsarken, İngiltere ve Türkiye'de toplamda 2 yılda yalnızca 2 lig golü atabilmiş oldu.
Ara transferde ses getirecek forvet transferine hazırlanan Fenerbahçe, bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Adebayor için kolları sıvadı.