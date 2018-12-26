Comolliden Başakşehire flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Comolli'den Başakşehir'e flaş teklif!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Medipol Başakşehir'in kapısını sürpriz bir teklifle çaldı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:52:52 Güncelleme: 09:19:32
Comolliden Başakşehire flaş teklif!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızda devam ediyor.

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Comolliden Başakşehire flaş teklif!

Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında yaptığı hataları telafi etme peşinde.

Comolliden Başakşehire flaş teklif!

Sezon başında Liecester City'den kiralanan Slimani hayal kırıklığından öteye geçememişti.

Comolliden Başakşehire flaş teklif!

Yıldız golcü ilk yarıda yalnızca 1 kez ağları sarsarken, İngiltere ve Türkiye'de toplamda 2 yılda yalnızca 2 lig golü atabilmiş oldu.

Comolliden Başakşehire flaş teklif!

Ara transferde ses getirecek forvet transferine hazırlanan Fenerbahçe, bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Adebayor için kolları sıvadı.

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