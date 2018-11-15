Comolli, transfer avına çıktı! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Comolli, transfer avına çıktı!

    İşte ilk bomba Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer avına çıktı.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 19:49:09 Güncelleme: 19:49:23
    Comolli, transfer avına çıktı!

    Fransız futbol adamının, Avrupa piyasasında fiyatların yüksek olması nedeniyle rotasını Güney Amerika'ya çevirdiği öğrenildi.

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    Comolli, transfer avına çıktı!

    Diego Reyes'ten memnun kalmayan Sarı-Lacivertliler'in önceliği savunmaya verdiği ve Comolli'nin de burada listedeki isimler için temasta bulunacağı belirtildi.

    Comolli, transfer avına çıktı!

    Teknik heyetin listesinde ilk sırada Jailson'un eski takım arkadaşı Wálter Kannemann olduğu ortaya çıktı.

    Comolli, transfer avına çıktı!

    1.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

    Comolli burada Gremio ile pazarlıklara başlayacak…

    Comolli, transfer avına çıktı!

    Fransız futbol adamı bu transfer öncesinde takımın başında bulunan Erwin Koeman'dan da onay aldı.

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