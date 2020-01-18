Comolli sonrası Ali Koç'tan flaş itiraf! "Hata yaptım..."

"İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm. Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla." dedi.