Comolli sonrası Ali Koç'tan flaş itiraf! 'Hata yaptım...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Comolli sonrası Ali Koç'tan flaş itiraf! "Hata yaptım..."

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Damien Comolli arasında yaşananlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor... Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde Fransız futbol adamını kulübe çağırmış ve kritik bir toplantı düzenlemişti. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin birebir görüştüğü bu kritik zirveden ayrılık çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gizli toplantıda konuşulanlar ve sarı lacivertli kulübün başkanının Comolli hakkında söylediği sözler deşifre oldu! İşte Ali Koç ve Damien Comolli arasındaki soğuk savaşın tüm bilinmeyenleri....
18 Ocak 2020 Cumartesi 11:24 Güncelleme: 18.01.2020 12:40
Fenerbahçe'de gerçekler ifşa oldu! Ali Koç...

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörü Damien Comolli ile yollarını ayırarak beklenmedik bir karara imza atmıştı. Başkan Ali Koç ve Comolli arasında gerçekleşen toplantı sonrasında alınan bu karar ile beraber gerçekler gün yüzüne çıktı.

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Fenerbahçe'de gerçekler ifşa oldu! Ali Koç...

Sarı lacivertlilerde ilk patlak Simon Falette transferi ile olmuştu. Fransız savunmacı, resmi imzayı atmasının ardından yoğun eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Fenerbahçeli taraftarlar, transfer komitesinin başında bulunan Comolli'ye sosyal medyadan isyan etmişti.

Fenerbahçe'de gerçekler ifşa oldu! Ali Koç...

TWITTER'DA GÜNDEME OTURDU

#Faletteyiistemiyoruz başlığı ile hashtag açan Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncunun son 2 sezonda oldukça az forma şansı bulmasını eleştirmişti. Bunun ardından Sportif Direktör, Damien Comolli flaş açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe'de gerçekler ifşa oldu! Ali Koç...

COMOLLI TOPU BAŞKANA ATTI

Comolli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Simon Falette'nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır."

Fenerbahçe'de gerçekler ifşa oldu! Ali Koç...

"İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm. Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla." dedi.

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