Comolli o iki ismi açıkladı! - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Comolli o iki ismi açıkladı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli transfer yapılacak bölgeleri açıkladı.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:35:14 Güncelleme: 10:02:51
Comolli o iki ismi açıkladı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli 4 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini belirtti. Deneyimli futbol adamı forvet almayacaklarını da söyledi.

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Comolli o iki ismi açıkladı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TRT Spor'a konuştu.

Comolli o iki ismi açıkladı!

FORVET TRANSFERİ GÜNDEMDE YOK

Damien Comolli, "Fenerbahçe'deki görevimin başındayım. Transferin çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm."

Comolli o iki ismi açıkladı!

"O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler."

Comolli o iki ismi açıkladı!

"Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

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