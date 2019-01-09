Comolli o iki ismi açıkladı! - Galeri - Fotomaç
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Comolli o iki ismi açıkladı!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli transfer yapılacak bölgeleri açıkladı.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:35:14
Güncelleme: 10:02:51
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli 4 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini belirtti. Deneyimli futbol adamı forvet almayacaklarını da söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TRT Spor'a konuştu.
FORVET TRANSFERİ GÜNDEMDE YOK
Damien Comolli, "Fenerbahçe'deki görevimin başındayım. Transferin çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm."
"O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler."
"Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.