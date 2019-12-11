Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye!

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Devre arasında nokta atışı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler gündem yaratacak bir isimle anlaşmaya çok yaklaştı. Damien Comolli'nin başrolü oynadığı transfer kiralık olarak bitecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
11 Aralık 2019 Çarşamba 07:39 Güncelleme: 11.12.2019 07:39
Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye!

Ara transfer dönemi yaklaşırken sarı-lacivertliler transferde girişimlerini hızlandırdı.

Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye!

Takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ilk transferini kiralık olarak bitirmeye hazırlanıyor.

İşte transferin detayları...

Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye!

Ocak ayı öncesi transfer listesinde birçok yıldız oyuncu bulunan Fenerbahçe'nin gündemine giren son isim Tiquinho Soares oldu.

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