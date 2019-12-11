Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye!

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Devre arasında nokta atışı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler gündem yaratacak bir isimle anlaşmaya çok yaklaştı. Damien Comolli'nin başrolü oynadığı transfer kiralık olarak bitecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

11 Aralık 2019 Çarşamba 07:39 Güncelleme: 11.12.2019 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





