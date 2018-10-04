Comolli kendini 5 maddede savundu! - Galeri - Fotomaç
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Comolli kendini 5 maddede savundu!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli kendini savundu
4 Ekim 2018 Perşembe, 01:09:01
Güncelleme: 01:10:39
Comolli kendini 5 maddede savundu!
Fenerbahçe'de Cocu ile birlikte hedefte olan diğer isim Damien Comolli. Fransız sportif direktör 'yanlış hoca seçimi' ve 'hatalı transferler yaptığı' gerekçesiyle eleştiriliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Comolli kendini 5 maddede savundu!
Ancak Comolli aynı fikirde değil. Damien'in kendisini şöyle savunduğu iddia edildi:
Comolli kendini 5 maddede savundu!
1 AYKUT Kocaman'ın geçiş sürecinde kalması gerektiğini, yolların ayrılmasının şu aşama itibariyle mantıklı olmadığını rapor ettim. Ama bana taraftarın onu istemediği söylendi.
Comolli kendini 5 maddede savundu!
2 TAKIMIN yaş ortalamasını düşürmem istendi, ben de yaptım.
Comolli kendini 5 maddede savundu!
En yaşlısı 25 yaşında (Jailson 22, Frey 22, Berke 18, Barış 21, Ferdi 18, Reyes 25, Benzia 23) oyuncular getirdim.