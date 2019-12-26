Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü
Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik skorla zirve yarışına tekrardan ortak olan Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi. Muriç'in performansından memnun olan ancak Kosovalı golcüye bir partner arayan sarı-lacivertli ekip, Kamerunlu golcüye gözünü dikti.
26 Aralık 2019 Perşembe 07:39
Güncelleme: 26.12.2019 07:39
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Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle büyük moral depoladı.
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Lider Sivas'ın puan kaybettiği haftada zirve yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip puan farkını 6'ya düşürdü.
İkinci yarıda 6 puanlık farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Sarı Kanaryalar'da gözler devre arasına çevrildi.
İleri hatta tüm yükün Vedat Muriç'in sırtına binmiş olması yönetimi harekete geçirdi.
Muriç'in yükünü hafifletmek isteyen yönetim, forvet arayışlarını hızlandırırken, Fenerbahçe'nin Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği iddia edildi.