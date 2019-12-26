Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü

Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü

Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik skorla zirve yarışına tekrardan ortak olan Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi. Muriç'in performansından memnun olan ancak Kosovalı golcüye bir partner arayan sarı-lacivertli ekip, Kamerunlu golcüye gözünü dikti.
26 Aralık 2019 Perşembe 07:39 Güncelleme: 26.12.2019 07:39
Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle büyük moral depoladı.

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Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü

Lider Sivas'ın puan kaybettiği haftada zirve yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip puan farkını 6'ya düşürdü.

Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü

İkinci yarıda 6 puanlık farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Sarı Kanaryalar'da gözler devre arasına çevrildi.

Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü

İleri hatta tüm yükün Vedat Muriç'in sırtına binmiş olması yönetimi harekete geçirdi.

Comolli harekete geçti! Muriç'in yanına Kamerunlu golcü

Muriç'in yükünü hafifletmek isteyen yönetim, forvet arayışlarını hızlandırırken, Fenerbahçe'nin Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği iddia edildi.

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