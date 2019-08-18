Comolli gözünü kararttı! Fenerbahçe'ye 4 isim birden
Fenerbahçe sezonu yarın oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor. Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sportif direktör Damien Comolli birçok isimle temaslarını sürdürürken Fenerbahçe'ye 4 müjde birden geldi. İşte detaylar...
18 Ağustos 2019 Pazar 08:00
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kaynak oluşturmaya çalışıyor...
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Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo başta olmak üzere gündemde yer alan isimlerin yüksek maliyetleri frene basılmasına neden olurken, yönetim kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek maddi açıdan elini güçlendirmek istiyor.
Michael Frey'i Nürnberg'e kiralanmasının ardından sırada Miha Zajc'ın olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Sloven orta saha için görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.
DAMIEN PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR Real Betis'in yanı sıra bazı Rus ve İtalyan ekiplerinden teklifler aldığı bildirilen Zajc'ın satışından en az 5-6 milyon euro gelir bekleniyor.