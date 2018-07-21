Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londraya gidiyor - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor

    21 Temmuz 2018 Cumartesi, 10:02:52 Güncelleme: 10:04:56
    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor
    • 1
    • 7
    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londraya gidiyor

    Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren ve şu ana kadar 3 genç oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor
    • 2
    • 7
    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londraya gidiyor

    Sarı-Lacivertliler'in, Chelsea'de forma giyen defansif orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko ile ilgilendiği öğrenildi.

    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor
    • 3
    • 7
    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londraya gidiyor

    Chelsea yönetiminin, Comolli'ye stoper Zouma için görüşme yaptıkları sırada Fransız yıldızı da kiralık olarak önerdikleri ortaya çıktı.

    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor
    • 4
    • 7
    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londraya gidiyor

    Teknik direktör Phillip Cocu'nun da Bakayoko'nun kiralanmasına onay vermesinin ardından İngilizler ile pazarlıklar başladı.

    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor
    • 5
    • 7
    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londraya gidiyor

    Sarı-Lacivertliler, yıllık maaşı 6 milyon euro olan 24 yaşındaki oyuncunun bu ücretinin yarısının Chelsea tarafından ödenmesini talep ediyor.

    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor
    • 6
    • 7
    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londraya gidiyor

    Maviler'in ise maaşın bir bölümünü karşılamaya hazır olsa da yarısını vermeye yanaşmadıkları belirtildi. Bunun üzerine Sportif Direktör Comolli, İngiltere'ye gidip transferi bitirmek için hazırlıklara başladı.

    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor
    • 7
    • 7
    Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londraya gidiyor

    Fransız yönetici önümüzdeki günlerde Ada'ya uçarak, hem Bakayoko hem de Chelsea ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. (Star)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN