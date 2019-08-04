Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızla sürüyor... Kadrosuna stoper, sol bek, 6-8 numara oynayabilecek bir oyuncu ve bir de golcü transferi yapacak olan Kanarya asıl bombasını sona bırakmış... İşte taraftarı çıldırtacak süper 9 numaranın transferine dair ayrıntılar;