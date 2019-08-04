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Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızla sürüyor... Kadrosuna stoper, sol bek, 6-8 numara oynayabilecek bir oyuncu ve bir de golcü transferi yapacak olan Kanarya asıl bombasını sona bırakmış... İşte taraftarı çıldırtacak süper 9 numaranın transferine dair ayrıntılar;
4 Ağustos 2019 Pazar 16:07
Güncelleme: 04.08.2019 16:08
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Eljif Elmas'tan gelen parayla transferlerini sürdüren Kanarya, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.
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Son olarak Deniz Türüç'ü kadrosuna katan Fenerbahçe transferde asıl bombayı sona saklıyor.
'Sattığın kadar al' kapsamında FFP'ye de dikkat eden Kanarya, Premier Lig'in yıldız ismini Eljif Elmas parasıyla bitirecek.
Temaslarını sürdüren ve ikili ilişkilerini iyi kuran Comolli, oyuncudan ve takımından ilk etapta 'Tamam'ı aldı.
Peki, adeta yeri yerinden oynatacak ve Süper Lig'i sallayacak bu transfer kim? Detaylar şöyle;