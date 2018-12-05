Comolli açıkladı! İşte Fenerbahçenin Erwin Koeman kararı! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Comolli açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Erwin Koeman kararı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damein Comolli, Erwin Koeman ve transfer hakkında açıklamada bulundu.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:34:16 Güncelleme: 13:01:27
Comolli açıkladı! İşte Fenerbahçenin Erwin Koeman kararı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde yarın Giresunspor'u ağırlayacak olan sarı lacivertli ekibin basına açık gerçekleştirilen çalışması öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

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Comolli açıkladı! İşte Fenerbahçenin Erwin Koeman kararı!

"KOEMAN'A DOĞRU KİŞİNİN O OLDUĞUNU İLETTİK"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, futbol takımının başında bulunan Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile ilgili, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok."

Comolli açıkladı! İşte Fenerbahçenin Erwin Koeman kararı!

"Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik" açıklamasını yaptı.

Comolli açıkladı! İşte Fenerbahçenin Erwin Koeman kararı!

"MAÇ KAZANMAMIZ LAZIM"
Comolli, taraftarın takımın durumdan dolayı yaşadığı mutsuzlukla ilgili olarak da, " Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Çözüm bu" şeklinde konuştu.

Comolli açıkladı! İşte Fenerbahçenin Erwin Koeman kararı!

"KAMP YERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Devre arası kampı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirten Comolli, "Çalışmalar sürüyor. Devre arası kampını başka bir ülkede yapabiliyoruz. Aramızda bu konuyu tartışıyoruz" dedi.

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