Comolli açıkladı! İşte Fenerbahçenin Erwin Koeman kararı!

"MAÇ KAZANMAMIZ LAZIM"

Comolli, taraftarın takımın durumdan dolayı yaşadığı mutsuzlukla ilgili olarak da, " Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Çözüm bu" şeklinde konuştu.