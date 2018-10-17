Cocunun yüzünü güldüren gelişme! - Galeri - Fotomaç
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Cocu'nun yüzünü güldüren gelişme!
Antremanlarda Cocu'nun gözüne giren yıldız isim 11'e göz kırptı
17 Ekim 2018 Çarşamba, 00:58:54
Güncelleme: 01:00:17
Fenerbahçe, mutlaka kazanmak zorunda olduğu deplasmandaki Sivasspor maçına büyük bir hırsla hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün Samandıra'da adeta kemik sesleri yükseldi! Futbolcular, sezon başından beri hiç görülmediği kadar istekliydi.
Çeşitli taktiklerin denendiği çift kale maçlar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bu durum Cocu'nun da yüzünü fazlasıyla güldürdü.
Hollandalı teknik direktör, "İşte bu!", "İşte böyle!" diye bağırarak oyuncularının hırsını takdir etti. Cocu, hata yapan oyuncularını ise uyardı.
SLİMANİ'YE YİNE ÖZEL PROGRAM
Suskun golcü Michael Frey'in istekli hali dikkatlerden kaçmazken, Cocu bu oyuncusuyla özel bir konuşma yaptı.