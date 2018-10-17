Cocunun yüzünü güldüren gelişme! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Cocu'nun yüzünü güldüren gelişme!

    Antremanlarda Cocu'nun gözüne giren yıldız isim 11'e göz kırptı
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 00:58:54 Güncelleme: 01:00:17
    Cocunun yüzünü güldüren gelişme!

    Fenerbahçe, mutlaka kazanmak zorunda olduğu deplasmandaki Sivasspor maçına büyük bir hırsla hazırlanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cocunun yüzünü güldüren gelişme!

    Dün Samandıra'da adeta kemik sesleri yükseldi! Futbolcular, sezon başından beri hiç görülmediği kadar istekliydi.

    Cocunun yüzünü güldüren gelişme!

    Çeşitli taktiklerin denendiği çift kale maçlar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bu durum Cocu'nun da yüzünü fazlasıyla güldürdü.

    Cocunun yüzünü güldüren gelişme!

    Hollandalı teknik direktör, "İşte bu!", "İşte böyle!" diye bağırarak oyuncularının hırsını takdir etti. Cocu, hata yapan oyuncularını ise uyardı.

    Cocunun yüzünü güldüren gelişme!

    SLİMANİ'YE YİNE ÖZEL PROGRAM
    Suskun golcü Michael Frey'in istekli hali dikkatlerden kaçmazken, Cocu bu oyuncusuyla özel bir konuşma yaptı.

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