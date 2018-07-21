Cocunun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustosa yetişsin - Galeri - Fotomaç
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Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 22:15:44
Güncelleme: 22:32:23
Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Şampiyonlar Ligi için 2 Ağustos'a kadar bildirilecek kadroda Barcelona'nın yıldız isminin de olması için Katalan kulübünden yanıt bekliyor
Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
Sarı-lacivertli taraftarların merakla takip ettiği transfer iddialarında ilk sırayı Barcelona'nın yıldızı Rafinha alıyor.
Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
Teknik direktör Phillip Cocu'nun raporuna göre transfer hamleleri gerçekleştiren sportif direktör Damien Comolli, İspanya'ya giderek Rafinha için Barcelona ile pazarlıkları sürdürüyor.
Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
Geçen sezon Barcelona'da bir maç oynayıp ikinci devreyi İnter'de geçiren orta saha oyuncusu Katalan kulübünün kadrosunda düşünülmüyor.
Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
Bu gelişme üzerine Comolli, 25 yaşındaki yıldızın bir yıllık kiralanması önerisiyle masaya oturdu.