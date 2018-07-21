Cocunun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustosa yetişsin - Galeri - Fotomaç
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    GALERİ

    Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin

    21 Temmuz 2018 Cumartesi, 22:15:44 Güncelleme: 22:32:23
    Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
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    Cocunun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustosa yetişsin

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Şampiyonlar Ligi için 2 Ağustos'a kadar bildirilecek kadroda Barcelona'nın yıldız isminin de olması için Katalan kulübünden yanıt bekliyor

    Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
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    • 8
    Cocunun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustosa yetişsin

    Sarı-lacivertli taraftarların merakla takip ettiği transfer iddialarında ilk sırayı Barcelona'nın yıldızı Rafinha alıyor.

    Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
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    • 8
    Cocunun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustosa yetişsin

    Teknik direktör Phillip Cocu'nun raporuna göre transfer hamleleri gerçekleştiren sportif direktör Damien Comolli, İspanya'ya giderek Rafinha için Barcelona ile pazarlıkları sürdürüyor.

    Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
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    Cocunun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustosa yetişsin

    Geçen sezon Barcelona'da bir maç oynayıp ikinci devreyi İnter'de geçiren orta saha oyuncusu Katalan kulübünün kadrosunda düşünülmüyor.

    Cocu'nun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustos'a yetişsin
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    Cocunun olmazsa olmazı: Rafinha 2 Ağustosa yetişsin

    Bu gelişme üzerine Comolli, 25 yaşındaki yıldızın bir yıllık kiralanması önerisiyle masaya oturdu.

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