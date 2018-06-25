Cocu'nun bu raporu çok can yakar! Fenerbahçe'de kaptan dahil 8 yıldızın üstünü çizdi
Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu resmen açıklanmadan çok önce sarı-lacivertli takım için çalışmalara başlamıştı. Hollandalı teknik direktörün, takımdaki temel sorunları ve acil olan ihtiyaçları belirlemek üzere geçen sezonun neredeyse tüm maçlarını izlediği, yaptığı detaylı çalışmayı ise sportif direktör Damien Comolli'yle paylaştığı belirlendi. İşte 47 yaşındaki çalıştırıcının raporunda yer verdiği görüşlerden öne çıkan bazı ifadeler:
EN AZ 6 OYUNCU İSTEDİ
Phıllıp Cocu'nun sportif direktör Damien Comolli'ye sunduğu raporda, en az 6 transfere ihtiyaç olduğunu aktardığı belirlendi. Hollandalı teknik adamın raporuna, "Bir kaleci, en az bir stoper, bir 8 numara, iki kanat ve bir forvet almalıyız" diye yazdığı belirtilirken, ihtiyaçların karşılanması için takım içinden de çalışmalar yapılabileceğine yer verdiği tespit edildi.
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