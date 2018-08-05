Cocudan Soldadoya Hazır ol mesajı - Galeri - Fotomaç
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    GALERİ

    Cocu'dan Soldado'ya "Hazır ol" mesajı

    Cocu, sakatlığının ardından idmanlarda beklenenden daha hazır görünen Soldado'yu Benfica maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor.
    5 Ağustos 2018 Pazar, 01:28:11 Güncelleme: 01:32:29
    Cocu'dan Soldado'ya "Hazır ol" mesajı
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    Cocudan Soldadoya Hazır ol mesajı

    Fenerbahçe'de Soldado sürprizi yaşanıyor.

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    Cocu'dan Soldado'ya "Hazır ol" mesajı
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    • 7
    Cocudan Soldadoya Hazır ol mesajı

    Hazırlık maçlarında biraz da mecburiyetten santrfor mevkinde Alper Potuk'u oynatan teknik patron Phillip Cocu, Benfica maçı öncesi Soldado'ya göz kırptı.

    Cocu'dan Soldado'ya "Hazır ol" mesajı
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    Cocudan Soldadoya Hazır ol mesajı

    FİZİKSEL OLARAK HAZIR

    Elindeki sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan, ancak bireysel çalışmalarını sürdüren Soldado'nun idmanlarda beklenenin çok üzerinde bir perormans göstermesi Cocu'nun fazlasıyla dikkat çekti.

    Cocu'dan Soldado'ya "Hazır ol" mesajı
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    • 7
    Cocudan Soldadoya Hazır ol mesajı

    Kulübe yakın kaynaklar Hollandalı teknik adamın Cocu'nun Soldado'yu Benfica maçının 2. yarısında hatta ilk 11'e şans verme şansının olduğunı belirtiyorlar.

    (Takvim)

    Cocu'dan Soldado'ya "Hazır ol" mesajı
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    • 7
    Cocudan Soldadoya Hazır ol mesajı
    Cocu'dan Soldado'ya "Hazır ol" mesajı
    • 6
    • 7
    Cocudan Soldadoya Hazır ol mesajı
    Cocu'dan Soldado'ya "Hazır ol" mesajı
    • 7
    • 7
    Cocudan Soldadoya Hazır ol mesajı
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