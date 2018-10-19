Cocudan ezber dersi! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Cocu'dan ezber dersi!

    Yeni takım olmanın sıkıntılarını yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, takım bütünlüğüne yoğunlaştı. Hollandalı, oyuncularından birlikte hareket etmelerini istiyor.
    19 Ekim 2018 Cuma, 10:50:29 Güncelleme: 11:04:48
    Cocudan ezber dersi!

    Fenerbahçe'nin kötü gidişatında baş sorumlu olarak gösterilen teknik direktör Cocu, takımı ayağa kaldırabilmek için her formülü deniyor.

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    Cocudan ezber dersi!

    Sarı-lacivertlilerle ilk maçlarında kendisiyle özdeşleşen 4-3-3 dizilişini deneyen, sonuç alamayınca, 4-2-3-1, 4-1-4-1 ve 3-5-2 hamleleri yapan Hollandalı çalıştırıcı, en son 4-4-2'de karar kılmıştı.

    Cocudan ezber dersi!

    Ancak Cocu'nun derdi, takımın dizilişi değil, bütünlüğü. Yeni bir ekip olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, elindeki oyuncu grubuna öncelikle takım olmayı öğretmeye çalışırken, çareyi aynı idmanları sürekli tekrar etmekte buldu.

    Cocudan ezber dersi!

    Çok tekrarla istediklerini ezberletmeye çalışan Cocu'nun özellikle istediği şeyler ise üç ana başlık altında toplanıyor.

    Cocudan ezber dersi!

    AYAĞA HIZLI PAS

    İdmanlarda ve toplantılarda sürekli olarak futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulayan Cocu, hücumda ve savunmada bütünlük istiyor.

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