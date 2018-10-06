Cocudan Başakşehire özel sistem! - Galeri - Fotomaç
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Cocu'dan Başakşehir'e özel sistem!
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ilk 11'de ve sistemden yine değişikliğe gitmesi bekleniyor.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 18:17:38
Güncelleme: 18:42:57
Cocu'dan Başakşehir'e özel sistem!
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cocu'dan Başakşehir'e özel sistem!
Ülker Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek.
Cocu'dan Başakşehir'e özel sistem!
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 10 kez ağırlayan Sarı-lacivertli ekip, tek yenilgisini geçtiğimiz sezon yaşadı.
Cocu'dan Başakşehir'e özel sistem!
Bu sezon ligde yaşadığı sıkıntılı günleri Başakşehir maçında sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ettiği için moralli şekilde sahadaki yerini alacak.
Cocu'dan Başakşehir'e özel sistem!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Medipol Başakşehir maçında Spartak Trnava karşılaşmasına göre birkaç değişikliğe gidecek.