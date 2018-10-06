Cocudan Başakşehire özel sistem!

Cocu'dan Başakşehir'e özel sistem!

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ilk 11'de ve sistemden yine değişikliğe gitmesi bekleniyor.

6 Ekim 2018 Cumartesi, 18:17:38 Güncelleme: 18:42:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





