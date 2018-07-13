13 Temmuz 2018 Cuma, 23:36:53
Güncelleme: 23:45:05
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Cocu rapor verdi! "Stefan Radu'yu istiyorum"
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İsmail Köybaşı'nın gözden çıkarıldığı Fenerbahçe'de, sol bekte Hasan Ali'nin yanına takviye arayışları var.
Cocu rapor verdi! "Stefan Radu'yu istiyorum"
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Gündemdeki isim ise Phillip Cocu'nun "Mutlaka kadromda görmek istiyorum" diye rapor ettiği Lazio'nun kaptanı Stefan Radu...
Cocu rapor verdi! "Stefan Radu'yu istiyorum"
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Lazio, Rumen futbolcunun 2020'de biten sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euro'luk teklifi, Serie A ekibinde vergiler dahil yılda 1.4 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcunun kafasını karıştırmış durumda.
Cocu rapor verdi! "Stefan Radu'yu istiyorum"
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İNZAGHİ VETO ETTİ
İtalyan basınında, Rumen stoperin adeta "kapanın elinde kalacağına" yer verilirken, "Simone İnzaghi'nin vetosu nedeniyle Lazio oyuncusunun satışına yanaşmasa da Fenerbahçe tüm şartları zorluyor" ifadeleri kullanıldı.
Cocu rapor verdi! "Stefan Radu'yu istiyorum"
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Sarı-lacivertlilerin, 10 yıldır Lazio forması giyen Stefan Radu'yu renklerine katmakta kararlı görünürken, operasyonu bizzat sportif direktör Damien Comolli yürütüyor.