Cocu kadroda revizyona gidiyor!

Andre Ayew, Dirar, Barış Alıcı gibi isimlerin arkasında kalacağı kesinleşen ve taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Aatıf'ın da elden çıkarılmasını isteyen Hollandalı çalıştırıcının, Ozan Tufan'ı da takımında istemediği bildirildi.