Cocu kadroda revizyona gidiyor! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!

    Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, kadroda revizyona gidiyor
    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:18:03 Güncelleme: 12:20:47
    Cocu kadroda revizyona gidiyor!
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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!

    Sarı-lacivertlilerde Giuliano'nun vedasının ardından diğer gidecek isimler için tüm gözler Teknik Direktör Phillip Cocu'ya çevrildi.

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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!
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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!

    Takıma neşter vurması beklenen Cocu'nun şimdiya kadar direkt 11'de oynattığı Valbuena'nın performansından memnun olmadığı ve "Satılabilir" raporu verdiği öğrenildi.

    Cocu kadroda revizyona gidiyor!
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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!

    Stoper ve 8 numara transferi için kaynak arayan yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Valbuena'yı da satacak.

    Cocu kadroda revizyona gidiyor!
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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!

    Berke Özer'in transferinden sonra, Volkan Demirel'in de arkasında tamamen devre dışı kalan Carlos Kameni'nin de kısa bir süre içerisinde Sarı-Lacivertli formaya veda etmesi bekleniyor.

    Cocu kadroda revizyona gidiyor!
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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!

    Andre Ayew, Dirar, Barış Alıcı gibi isimlerin arkasında kalacağı kesinleşen ve taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Aatıf'ın da elden çıkarılmasını isteyen Hollandalı çalıştırıcının, Ozan Tufan'ı da takımında istemediği bildirildi.

    Cocu kadroda revizyona gidiyor!
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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!

    Cocu, genç oyuncuların da kiralanmasını talep etti. (Güneş)

    Cocu kadroda revizyona gidiyor!
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    Cocu kadroda revizyona gidiyor!
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