Cocu için flaş yorum: "Sefil"

"Benfica'ya elendikleri oyun kötüydü. Kazanılmış bir Bursa maçı var. Cocu, macerasına iyi başlamadı. PSV'deki başarıları yakalamayı umuyor. Taraftarlar Cocu'dan çok şey bekliyor. Malatya karşılaşmasındaki oyun onları üzdü. Göztepe maçıyla çıkış arıyorlar. Cocu, yeni takviyeler bekliyor. Ancak ekonomileri kötü. Giuliano'nun yerine ve Başka bölgelerde boşluk var. Cocu şu anda sefil durumda. PSV şampiyonu hocanın geleceği aydınlık olmayabilir. Oyuncular ellerinden geleni yapıyor. Cocu da bunu görüyor. UEFA yaptırımları onları zorluyor." (Akşam)