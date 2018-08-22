Cocu için flaş yorum: Sefil - Galeri - Fotomaç
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Cocu için flaş yorum: "Sefil"

    Hollanda basını Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu değerlendirdi.
    22 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:12:04 Güncelleme: 10:14:20
    Cocu için flaş yorum: "Sefil"
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    Cocu için flaş yorum: Sefil

    Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Phillip Cocu, Türkiye'deki serüvenine kötü başladı.

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    Cocu için flaş yorum: "Sefil"
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    Cocu için flaş yorum: Sefil

    Bursaspor ve Benfica maçlarında tat vermeyen Sarı-Lacivertliler, Malatya maçıyla birlikte sorgulanmaya başladı.

    Cocu için flaş yorum: "Sefil"
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    Cocu için flaş yorum: Sefil

    Cocu'nun ülkesi Hollanda'da Fenerbahçe adeta markaja alındı.

    Cocu için flaş yorum: "Sefil"
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    Cocu için flaş yorum: Sefil

    Fenerbahçe'nin transfer yapmakta zorlandığı, performansı beğenilmeyen Giuliano'nun satıldığını ve gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında çıkış aradığı belirtildi.

    Cocu için flaş yorum: "Sefil"
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    Cocu için flaş yorum: Sefil

    Cocu'nun işinin zor olduğu vurgulandı. AD Gazetesi'nde Cocu hakkında şu değerlendirme yapıldı:

    Cocu için flaş yorum: "Sefil"
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    Cocu için flaş yorum: Sefil

    "Benfica'ya elendikleri oyun kötüydü. Kazanılmış bir Bursa maçı var. Cocu, macerasına iyi başlamadı. PSV'deki başarıları yakalamayı umuyor. Taraftarlar Cocu'dan çok şey bekliyor. Malatya karşılaşmasındaki oyun onları üzdü. Göztepe maçıyla çıkış arıyorlar. Cocu, yeni takviyeler bekliyor. Ancak ekonomileri kötü. Giuliano'nun yerine ve Başka bölgelerde boşluk var. Cocu şu anda sefil durumda. PSV şampiyonu hocanın geleceği aydınlık olmayabilir. Oyuncular ellerinden geleni yapıyor. Cocu da bunu görüyor. UEFA yaptırımları onları zorluyor." (Akşam)

    Cocu için flaş yorum: "Sefil"
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    Cocu için flaş yorum: Sefil
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