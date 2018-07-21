Cocu Aykut Kocamanla aynı düşünüyor! Valbuenanın üstünü çizdi

Cocu Aykut Kocaman'la aynı düşünüyor! Valbuena'nın üstünü çizdi
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 09:23:13
Güncelleme: 09:52:18
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Cocu Aykut Kocaman'la aynı düşünüyor! Valbuena'nın üstünü çizdi
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Yeni sezona Cocu'yla başlayan F.Bahçe'de gidecekler listesi şekillenmeye başladı. F.Bahçe'yle 1 yıl mukavelesi kalan Valbuena konusunda ise karar verildi. Bonuslarla birlikte takımdan yaklaşık 4 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcuya teklif gelmesi halinde gönderilecek.
Cocu Aykut Kocaman'la aynı düşünüyor! Valbuena'nın üstünü çizdi
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Alınan bilgilere göre çok yüksek bir bonservis bedeli önerilmesine de gerek yok. Takımı gençleştirme kararı alan Fenerbahçe, Valbuena'nın yüksek ücretinden de böylece kurtulmak istiyor.
Cocu Aykut Kocaman'la aynı düşünüyor! Valbuena'nın üstünü çizdi
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VERGİ ORANLARI ÇOK YÜKSEK
Bazı Fransız takımlarının onunla ilgilendiği biliniyor. Ancak Fransa'daki yüksek vergi oranları nedeniyle tecrübeli oyuncunun Türkiye'de kazandığı parayı net olarak alması neredeyse imkansız.
Cocu Aykut Kocaman'la aynı düşünüyor! Valbuena'nın üstünü çizdi
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Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'la sorunlar yaşayan Valbuena, sezona ilk 11'de başlasa da ilerleyen dönemde kendisini yedek kulübesinde bulmuştu.
Cocu Aykut Kocaman'la aynı düşünüyor! Valbuena'nın üstünü çizdi
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Kocaman o dönem yaptığı açıklamada, "Valbuena takım için oynamayı öğrenmeli. Savunmaya yardım etmesi gerekiyor. Çok top kaybediyor" demişti.