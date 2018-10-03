Christoph Daumdan mesaj var: Fenerbahçeyi şampiyon yaparım - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

    Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum sarı-lacivertlilere mesaj yolladı.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 13:35:02 Güncelleme: 13:39:56
    Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
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    Christoph Daumdan mesaj var: Fenerbahçeyi şampiyon yaparım

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor karşısında aldığı ağır mağlubiyetle beraber son 50 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

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    Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
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    Christoph Daumdan mesaj var: Fenerbahçeyi şampiyon yaparım

    Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ise kredisi tükenmek üzere. Sarı-lacivertli yönetim Cocu'ya son şans olarak Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarını işaret etti.

    Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
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    • 8
    Christoph Daumdan mesaj var: Fenerbahçeyi şampiyon yaparım

    Eğer bu maçlardan da Fenerbahçe istediği sonuçları alamazsa Cocu ile yollar ayrılacak.

    Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
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    Christoph Daumdan mesaj var: Fenerbahçeyi şampiyon yaparım

    Fenerbahçe'de olası hoca değişikliği söz konusuyken gündemde ise birçok hoca yer alıyor.

    Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
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    Christoph Daumdan mesaj var: Fenerbahçeyi şampiyon yaparım

    Sarı-lacivertli taraftarlar takımın başında Ersun Yanal'ı yeniden görmek isterken, yönetim tarafında ise Aykut Kocaman pişmanlığı yaşanıyor.

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