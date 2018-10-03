Christoph Daumdan mesaj var: Fenerbahçeyi şampiyon yaparım - Galeri - Fotomaç
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Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum sarı-lacivertlilere mesaj yolladı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 13:35:02
Güncelleme: 13:39:56
Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor karşısında aldığı ağır mağlubiyetle beraber son 50 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ise kredisi tükenmek üzere. Sarı-lacivertli yönetim Cocu'ya son şans olarak Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarını işaret etti.
Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Eğer bu maçlardan da Fenerbahçe istediği sonuçları alamazsa Cocu ile yollar ayrılacak.
Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Fenerbahçe'de olası hoca değişikliği söz konusuyken gündemde ise birçok hoca yer alıyor.
Christoph Daum'dan mesaj var: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Sarı-lacivertli taraftarlar takımın başında Ersun Yanal'ı yeniden görmek isterken, yönetim tarafında ise Aykut Kocaman pişmanlığı yaşanıyor.