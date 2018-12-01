Chelseali Cesc Fabregastan Fenerbahçeye haber var!

Chelseali Cesc Fabregas'tan Fenerbahçe'ye haber var!
Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesiyle aldığı süre azalan ve aldığı sürelerde istediği bölgede görev almayan İspanyol yıldız Cesc Fabregas, bu sezonun sonunda serbest kalacak. Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı çok istediği biliniyor ve Fabregas'tan Fenerbahçe'ye mesaj var!
1 Aralık 2018 Cumartesi, 11:10:03
Güncelleme: 11:24:00
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Fenerbahçe'nin Fransız sportif menajeri Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde İspanyol yıldız Fabregas'ın menajeri ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından Fabregas, Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.
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Fabregas, İngiliz ekibi Chelsea'deki durumundan yakındı ve Chelsea'de istediği pozisyonda görev alamadığını belirtti.
Bu durumda memnun olmadığını belirten Cesc, durumu çözmek adına bu sezon başında Chelsea'nin başına geçen İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile görüşeceğini söyledi.
"SEZON SONUNA KADAR CHELSEA'DEYİM" Fabregas, sezon içinde yaşadığı bu problemden dolayı Ocak ayında ayrılmayı düşünmediğini ve sezon sonuna kadar Chelsea'de kalmak istediğini sözlerine ekledi.
Fabregas, ayrıca İtalyan ekibi AC Milan ile adının anılmasına değindi ve bu kulüpten şimdiye kadar kimseyle görüşmediğini vurguladı.