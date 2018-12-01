Chelseali Cesc Fabregastan Fenerbahçeye haber var!

Chelseali Cesc Fabregas'tan Fenerbahçe'ye haber var!

Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesiyle aldığı süre azalan ve aldığı sürelerde istediği bölgede görev almayan İspanyol yıldız Cesc Fabregas, bu sezonun sonunda serbest kalacak. Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı çok istediği biliniyor ve Fabregas'tan Fenerbahçe'ye mesaj var!

1 Aralık 2018 Cumartesi, 11:10:03 Güncelleme: 11:24:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





