ALİ KOÇ ADINDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bir divan kurulu toplantısında Ömer Faruk Beyaz ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:"Ben Ömer Faruk Beyaz ve ailesiyle 2 defa görüştüm. Comolli de birkaç defa görüştü. Daha önceki yönetimimiz kendisiyle mukavele imzaladı. Bu çok önemli. Futbolcumuz çok iyidir. Yaş grubu içinde tartışmasız en iyilerin başında gelmektedir veya en iyisidir. Başkaları ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Ailesi umarım uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirir. Birinci sınıf bir futbolcu."