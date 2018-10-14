Çanlar Valbuena için çalıyor - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Çanlar Valbuena için çalıyor

    Cocu'nun performansından memnun olmadığı Fransız yıldızın, son hazırlık maçındaki hali ipleri koparma noktasına getirdi.
    14 Ekim 2018 Pazar, 01:55:31
    Çanlar Valbuena için çalıyor

    Samandıra'da herkes Valbuena'ya devre arasında 'ilk gönderilecek isim' gözüyle bakıyor.

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    Çanlar Valbuena için çalıyor

    F.Bahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği ciddi olarak konuşulmaya başlandı.

    Çanlar Valbuena için çalıyor

    Bu listede ilk sırada adı geçen futbolcu ise Mathieu Valbuena…

    Çanlar Valbuena için çalıyor

    Sezon başında ayrılması istenen ve sportif direktör Comolli ile teknik direktör Cocu ile bir türlü yıldızı barışmayan Fransız futbolcu, isteksiz tavırlarıyla topun ağzına geldi.

    Çanlar Valbuena için çalıyor

    Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.

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