Çanlar Valbuena için çalıyor - Galeri - Fotomaç
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Çanlar Valbuena için çalıyor
Cocu'nun performansından memnun olmadığı Fransız yıldızın, son hazırlık maçındaki hali ipleri koparma noktasına getirdi.
14 Ekim 2018 Pazar, 01:55:31
Samandıra'da herkes Valbuena'ya devre arasında 'ilk gönderilecek isim' gözüyle bakıyor.
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F.Bahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği ciddi olarak konuşulmaya başlandı.
Bu listede ilk sırada adı geçen futbolcu ise Mathieu Valbuena…
Sezon başında ayrılması istenen ve sportif direktör Comolli ile teknik direktör Cocu ile bir türlü yıldızı barışmayan Fransız futbolcu, isteksiz tavırlarıyla topun ağzına geldi.
Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.