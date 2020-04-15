Brezilya basını Fenerahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Brezilya basını Fenerahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...

Brezilya basını Fenerahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...

Dünya futbolunu birçok yıldız isim kazandırmış olan Brezilya'nın önde gelen basın organlarından 'gazetae sportiva' Brezilya futbolunun beklenmedik imzaları başlıklı hazırladığı haberde Türkiye'de forma giymiş bir isme de yer verdi. İşte detaylar...

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:33
Brezilya basını Fenerahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...

Dünya futbolunda Brezilyalı oyuncular gösterdikleri başarılarıyla her zaman bir adım öne çıkarken ülkemizde de birçok Brezilya efsanesi top koşturdu...

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Brezilya basını Fenerahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...

Süper Lig'de Taffarel, Roberto Carlos, Jardel, Alex de Souza gibi isimlerin forma giyerken gösterdikleri başarılı performanslarla da göz doldurmuşlardı.

Brezilya basını Fenerahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...

Birçok önde gelen ligde forma giyen Brezilyalılar için, 'Brezilya futbolunun beklenmedik imzaları' başlıklı bir haber yapan 'Gazeta Espotiva' listede Türkiye'de forma giymiş bir ismin transferini de beklenmedik olarak nitelendirdi.

Brezilya basını Fenerahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...

İşte o isimler...

Brezilya basını Fenerahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...

ROMARIO
1994 yılında Barcelona için oynayarak dünyanın en iyisi seçildikten sonra, Romário ertesi yıl Flamengo ile anlaştı.

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