Brahimi Fenerbahçe'ye doğru! - Fotomaç
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Brahimi Fenerbahçe'ye doğru!
Record gazetesi, Porto ile sözleşme yenilemeyen orta sahanın ayrılacağını duyurdu. 'En ciddi aday Fenerbahçe' denildi.
5 Ocak 2019 Cumartesi 23:38
Güncelleme: 06.01.2019 07:47
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Yacine Brahimi konusu gün geçtikçe netleşiyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli yöneticilerin geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri ile görüşüp şartlarını sorduğu bildirilmişti.
Porto'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcu, karar vermek için birkaç gün süre istemişti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni iddialar da Portekiz medyasından geldi.
EVERTON, LAZİO, MİLAN...
Record gazetesi, oyuncunun pek çok talibi olduğunu ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını duyurdu.