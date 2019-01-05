Brahimi Fenerbahçe'ye doğru! - Fotomaç
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Brahimi Fenerbahçe'ye doğru!

Record gazetesi, Porto ile sözleşme yenilemeyen orta sahanın ayrılacağını duyurdu. 'En ciddi aday Fenerbahçe' denildi.
5 Ocak 2019 Cumartesi 23:38 Güncelleme: 06.01.2019 07:47
Brahimi Fenerbahçe'ye doğru!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Yacine Brahimi konusu gün geçtikçe netleşiyor...

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Brahimi Fenerbahçe'ye doğru!

Sarı-lacivertli yöneticilerin geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri ile görüşüp şartlarını sorduğu bildirilmişti.

Brahimi Fenerbahçe'ye doğru!

Porto'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcu, karar vermek için birkaç gün süre istemişti.

Brahimi Fenerbahçe'ye doğru!

28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni iddialar da Portekiz medyasından geldi.

Brahimi Fenerbahçe'ye doğru!

EVERTON, LAZİO, MİLAN...
Record gazetesi, oyuncunun pek çok talibi olduğunu ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını duyurdu.

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