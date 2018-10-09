Böylesi 50 yılda bir görülür!

2018-2019 sezonuna yepyeni bir yönetim ve teknik heyetle apayrı bir enerjiyle başlayan Fenerbahçe için ilk 8 hafta itibariyle işler beklendiği gibi gitmedi.

Sarı lacivertli ekibin lig tarihinde iki ve üç puanlı sistemdeki performanslarına bakıldığı zaman, bu sezonki durumun "en kötü ilk 8 hafta" olması dikkat çekti.