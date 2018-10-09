GALERİ
Böylesi 50 yılda bir görülür!
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Fenerbahçe, bu kadar kötü bir sezonu bakın hangi yıllarda geçirmişti.
9 Ekim 2018 Salı, 16:41:00 Güncelleme: 16:49:24
Böylesi 50 yılda bir görülür!
2018-2019 sezonuna yepyeni bir yönetim ve teknik heyetle apayrı bir enerjiyle başlayan Fenerbahçe için ilk 8 hafta itibariyle işler beklendiği gibi gitmedi.
Sarı lacivertli ekibin lig tarihinde iki ve üç puanlı sistemdeki performanslarına bakıldığı zaman, bu sezonki durumun "en kötü ilk 8 hafta" olması dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Böylesi 50 yılda bir görülür!
Böylesi 50 yılda bir görülür!
DİĞER GALERİLER