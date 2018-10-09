Böylesi 50 yılda bir görülür! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Böylesi 50 yılda bir görülür!

    Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Fenerbahçe, bu kadar kötü bir sezonu bakın hangi yıllarda geçirmişti.
    9 Ekim 2018 Salı, 16:41:00 Güncelleme: 16:49:24
    Böylesi 50 yılda bir görülür!
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    Böylesi 50 yılda bir görülür!

    2018-2019 sezonuna yepyeni bir yönetim ve teknik heyetle apayrı bir enerjiyle başlayan Fenerbahçe için ilk 8 hafta itibariyle işler beklendiği gibi gitmedi.

    Sarı lacivertli ekibin lig tarihinde iki ve üç puanlı sistemdeki performanslarına bakıldığı zaman, bu sezonki durumun "en kötü ilk 8 hafta" olması dikkat çekti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Böylesi 50 yılda bir görülür!
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    Böylesi 50 yılda bir görülür!

    Hürriyet'in haberine göre; 1968-69 sezonunda (2 puanlı sistem) ilk 8 haftada 6 puan toplayıp, 16 takımlı ligin 12. sırasında yer alan Fenerbahçe, tam 50 yıl sonra bir kez daha ilk 8 haftayı küme düşme hattının hemen üzerinde tamamladı.

    Böylesi 50 yılda bir görülür!
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    Böylesi 50 yılda bir görülür!

    3 puanlı sisteme geçiş yapıldığı 1987-88 sezonunun ilk 8 haftasında 10 puan toplayıp 20 takımlı ligin 16. sırasında yer alan Fenerbahçe, 31 yıl aradan sonra "sıralama olarak" en kötü sezonunu geride bıraktı.

    Böylesi 50 yılda bir görülür!
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    Böylesi 50 yılda bir görülür!

    İşte 8. haftalar itibariyle Fenerbahçe'nin 50 yıllık karnesi...

    Böylesi 50 yılda bir görülür!
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    Böylesi 50 yılda bir görülür!

    1968-69: 6 puan, 12. sıra

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