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Bomba iddia! Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızı için devrede

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ülkemizde de Süper Lig ertelenmiş, ligin yeniden başlama tarihi olarak ise 12 Haziran belirlenmişti. Lige verilen bu arada transfer çalışmalarına başlayan ve birçok yıldızı listesine ekleyen Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül için nabız yoklayan Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş'ın genç yıldızı için de devreye girdiği iddia edildi. Konuyla ilgili yıldız futbolcunun menajerinden de açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:29 Güncelleme: 27.05.2020 18:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





