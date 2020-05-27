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Bomba iddia! Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızı için devrede
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ülkemizde de Süper Lig ertelenmiş, ligin yeniden başlama tarihi olarak ise 12 Haziran belirlenmişti. Lige verilen bu arada transfer çalışmalarına başlayan ve birçok yıldızı listesine ekleyen Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül için nabız yoklayan Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş'ın genç yıldızı için de devreye girdiği iddia edildi. Konuyla ilgili yıldız futbolcunun menajerinden de açıklama geldi. İşte tüm detaylar...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:29
Güncelleme: 27.05.2020 18:29
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvamıştı.
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Birçok yıldız ismi transfer listesine alan sarı-lacivertlilerde en merak edilen konu ise Caner Erkin ile Gökhan Gönül'dü...
Eski futbolcularını tekrar kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Kanarya'da Beşiktaş'ın izleyeceği yol haritası bekleniyor.
Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular için beklemeye geçen Fenerbahçe, yıldız isimlerin takımlarıyla anlaşamaması durumunda teklifini sunacak.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için gecesini gündüzüne katan Emre Belözoğlu'nun ise flaş bir isim için devreye girdiği iddia edildi.