Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

ÜLKE BASININA KONUŞTU

Dinamo Zagreb ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Bjelica, Hırvat basınına konuştu. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlük görevi için son dönemde ismi en çok geçen adayların başında gelen Bjelica, sarı lacivertlilerle görüştüğü yönündeki iddialara yanıt verdi.