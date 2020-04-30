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30 Nisan 2020, Perşembe
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Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok teknik adam bulunurken, Nenad Bjelica ismi ön plana çıkmıştı. Hırvat çalıştırıcı ülke basınına Fenerbahçe açıklamasında bulundu.
30 Nisan 2020 Perşembe 18:40 Güncelleme: 30.04.2020 18:40
Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arada önümüzdeki sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında teknik direktör var.

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Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından takımın başına getireceği isim konusunda acele karar vermek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.

Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'de yönetimin Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

ÜLKE BASININA KONUŞTU
Dinamo Zagreb ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Bjelica, Hırvat basınına konuştu. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlük görevi için son dönemde ismi en çok geçen adayların başında gelen Bjelica, sarı lacivertlilerle görüştüğü yönündeki iddialara yanıt verdi.

Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜĞÜM HABERLERİNİ GAZETELERDEN OKUDUM"
Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm. Ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım.

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