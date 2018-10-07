Sabah Pazar yazarlarından Bülent Timurlenk, Fenerbahçe'de topun ağzındaki isim olan Hollandalı Phillip Cocu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
İşte o 'Bir futbol diplomatı: Phillip Cocu' başlıklı o yazı:
7 Ekim 2018 Pazar, 18:29:59
Güncelleme: 18:33:00
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"Bir futbol diplomatı Cocu"
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Yeni bir semte taşındığınızda başınıza gelmiştir, esnafı tanımazsınız, komşularınızı tanımazsınız, manav, kasap ve bakkalın size malın iyisini vermesi için bir zaman geçmesi bir sohbet geliştirmeniz, müdavim olmanız gerekir.
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"Bir futbol diplomatı Cocu"
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Bunu bir de başka bir ülkede yaptığınızı ve o topraklarda konuşulan dili bilmediğinizi düşünsenize...
"Bir futbol diplomatı Cocu"
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Bir yerde yarım yaşanmaz. Hollandalı futbol ustası Hiddink, milli takımımızın başındayken arada bir gelir, sürekli futbolumuza dair teşhis koyar biz de ilacı yazıp tedavi etmesini beklerdik.
"Bir futbol diplomatı Cocu"
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Olmadı, Hiddink söyledikleriyle kaldı gitti. "Bize Hollandalı teknik adam uymaz" klişesinin de maalesef baş aktörüdür kendisi.
"Bir futbol diplomatı Cocu"
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Fenerbahçe'nin yeni yönetimiyle açtığı beyaz sayfaya bir başarı öyküsü yazmak için kalemi tutuşturduğu Phillip Cocu'nun kim olduğunu bilmeden ya da hatırlamadan derdini anlayamayız...