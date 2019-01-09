Beşiktaştan flaş Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

"BEŞİKTAŞ'A ZARAR VEREN BİRİYLE ÇAY BİLE İÇMEM"

"Burak Yılmaz'ı taraftarın sahiplenmesi lazım." diyen Adalı, "Her futbolcuda olduğu geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlıdır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık. Taraftar içini rahat tutsun. Sezon bitene kadar birbirimize sabır gösterelim. İki galibiyetle her şey değişebilir. Bizim için önemli olan Beşiktaş. Sadece Burak, değil bir çok futbolcuyla konuşuyorum. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş için çaba sarf ediyoruz. Şunu herkes bilsin ben Beşiktaş'a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak Yılmaz ikinci yarıda en az 10 gol atar." dedi.