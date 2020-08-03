Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! 'Fenerbahçe'ye gidiyorum' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye gidiyorum"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvarken, bir transfer daha gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın yıldız ismi, siyah beyazlı yönetimi arayarak "Hakkınızı helal edin, Fenerbahçe'ye gidiyorum." dedi. İşte detaylar...
3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:50 Güncelleme: 03.08.2020 09:50
Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! Fenerbahçe'ye gidiyorum

Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen Gökhan Gönül son kararını verdi.

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Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! Fenerbahçe'ye gidiyorum

HERKES MERAK EDİYORDU
Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği transferde mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş yönetimini aradı ve bizzat kararını iletti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! Fenerbahçe'ye gidiyorum

Fenerbahçe'de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! Fenerbahçe'ye gidiyorum

HARCAMA LİMİTLERİ BEKLENİYOR
Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! Fenerbahçe'ye gidiyorum

İMZALAR ARKA ARKAYA
Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.

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