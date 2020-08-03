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Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye gidiyorum"
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvarken, bir transfer daha gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın yıldız ismi, siyah beyazlı yönetimi arayarak "Hakkınızı helal edin, Fenerbahçe'ye gidiyorum." dedi. İşte detaylar...
3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:50
Güncelleme: 03.08.2020 09:50
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Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen Gökhan Gönül son kararını verdi.
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HERKES MERAK EDİYORDU Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği transferde mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş yönetimini aradı ve bizzat kararını iletti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.
HARCAMA LİMİTLERİ BEKLENİYOR Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.
İMZALAR ARKA ARKAYA Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.