Beşiktaşın ilgilendiği Andre Ayew Fenerbahçe ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew Fenerbahçe ile anlaştı!
Gana basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldızla anlaştı
14 Temmuz 2018 Cumartesi, 10:14:56
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew Fenerbahçe ile anlaştı!
Bir süredir Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği Andre Ayew için Fenerbahçe ile savaş kapıda...
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew Fenerbahçe ile anlaştı!
Gana basınına göre Sarı-Lacivertliler transfer için devrede.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew Fenerbahçe ile anlaştı!
HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Hatta Gana basını, Fenerbahçe'nin Swansea City ile görüşerek 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağladığını, Ayew ile pazarlıkların da olumlu şekilde sürdüğünü iddia etti.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew Fenerbahçe ile anlaştı!
Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Ganalı yıldızla birçok Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor.
(Takvim)
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew Fenerbahçe ile anlaştı!
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew Fenerbahçe ile anlaştı!