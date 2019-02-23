Beşiktaş Yanal'a ters geliyor - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş Yanal'a ters geliyor

Beşiktaş Yanal'a ters geliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide mücadele edecekleri Beşiktaş'a karşı karnesi kötü.
23 Şubat 2019 Cumartesi 12:21 Güncelleme: 23.02.2019 12:32
Beşiktaş Yanal'a ters geliyor

A takımdaki ilk teknik direktörlük tecrübesini 1996 yılında Denizlispor'un başında yaşayan Ersun Yanal, 23 yıllık kariyerinde Beşiktaş'a karşı 33 sınav verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Yanal'a ters geliyor

Yanal 7 farklı takımla Beşiktaş'a karşı 33 maçta sadece 5 kez kazanırken, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.

Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal'ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası'nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş Yanal'a ters geliyor

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı 12 yıllık galibiyet hasretini de bitirmeye çalışacak.

Yanal, 28 Şubat 2007'deki galibiyetin ardından Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı toplam 14 maçta 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Deplasmanda da 16 yıllık hasret

Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı deplasmandaki son galibiyetini ise 16 yıl önce elde etti.

Gençlerbirliği'nin başında Türkiye Kupası'nda Yanal, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 5 Mart 2003'te Beşiktaş karşısında uzatmaya giden maçta 4-3'lük galibiyetin sevincini yaşamıştı.

Beşiktaş Yanal'a ters geliyor

Yanal, Fenerbahçe'yle Beşiktaş karşısında deplasmanda 5 bin 836 gün sonra galip gelmeye çalışacak.

Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş deplasmanlarında ise toplam 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'yle 4 derbide tek galibiyet

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 derbi maçta 1 kez galip gelebildi.

Beşiktaş Yanal'a ters geliyor

Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyon yapan Yanal, söz konusu dönemde çıktığı 4 derbide 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

Galatasaray'a deplasmanda kaybedip iç sahada kazanan Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş'la iki derbide de berabere kalmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN