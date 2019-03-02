"Beşiktaş taraftarına 'vefa' yakışır!"

Fotomaç'ın usta yazarlarından Hakkı Yalçın köşe yazısında gündemi değerlendirirken, Ali Koç-Fikret Orman buluşmasını yazdı. Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş'e nasıl veda etmesi gerektiğini de kaleme alan Yalçın'ın yazısı şu şekilde;
2 Mart 2019 Cumartesi 07:43
Güncelleme: 02.03.2019 07:43
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İki kulüp başkanının maçta bir araya gelmesi dünyanın her yerinde olağan sayılır da, bizde "sportmenlik devrimi" yerine geçiyorsa o ülkede gerçekten centilmenlik sorunu var demektir.
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Bu sorunu oluşturanlar da birbirlerini yiyerek geçinen kulüp başkanlarıdır. Bir başkan düşünün diğer kulüp başkanına "biz hayvanlarla hayvan olamayız" diyecek kadar kabalaşır ve söyledikleri yanına kalır.
Onları sorgulamayan sistem tokalaşan iki eli görünce "sportmenlikten deli olur!" Biz buna "göz boyama seansları" diyoruz. Ekselansları kusurumuza bakmasınlar!
Hakemler futbolun en tehlikeli gerçeğidir. Hizmette kusur yoktur. Çiçeği istediklerine sapını da istemediklerine gönderirler.
Her yolun mubah sayıldığı düzende kimse hakkı olmayanı reddetmez. Haksızlık ideolojik bir salgındır.