Beşiktaş istedi Fenerbahçe Enes Ünal için devreye girdi! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş istedi Fenerbahçe Enes Ünal için devreye girdi!
13 Temmuz 2018 Cuma, 00:27:47
Güncelleme: 01:27:06
Beşiktaş istedi Fenerbahçe Enes Ünal için devreye girdi!
Berke ve Barış'ı sürpriz şekilde transfer eden Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin bir sürprizinin daha olduğu ortaya çıktı: Enes Ünal!
Beşiktaş istedi Fenerbahçe Enes Ünal için devreye girdi!
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a getirmek için siyah-beyazlı yönetimden istekte bulunduğu Enes Ünal'a Fenerbahçe de talip oldu.
Beşiktaş istedi Fenerbahçe Enes Ünal için devreye girdi!
Sportif direktör Damien Comolli, milli golcünün menajeri Batur Altıparmak ile bir görüşme yaptı.
Beşiktaş istedi Fenerbahçe Enes Ünal için devreye girdi!
Comolli'nin Altıparmak'a, "Cocu, Enes'i Hollanda'dan tanıyor ve çok istiyor.
Beşiktaş istedi Fenerbahçe Enes Ünal için devreye girdi!
Enes eğer Türkiye'ye dönmek isterse Villarreal'le bir görüşme yapmayı planlıyorum" dediği belirtildi.