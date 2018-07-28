Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor!
28 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:21:11
Güncelleme: 18:37:53
Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve Vincent Janssen'le yeniden anlaşma sağlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi...
Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
Sarı-Lacivertliler, Leicester City formasını giyen Islam Slimani için girişimlere başladı.
Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
Sportif direktör Damien Comolli, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.
Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Cezayirli forvet, Newcastle United'a kiralanmıştı.
Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
2016 yılında tam 30 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Slimani, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı.