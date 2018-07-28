Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! - Galeri - Fotomaç
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    GALERİ

    Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor!

    28 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:21:11 Güncelleme: 18:37:53
    Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
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    Fenerbahçe Islam Slimaninin peşini bırakmıyor!

    Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve Vincent Janssen'le yeniden anlaşma sağlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi...

    Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
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    Fenerbahçe Islam Slimaninin peşini bırakmıyor!

    Sarı-Lacivertliler, Leicester City formasını giyen Islam Slimani için girişimlere başladı.

    Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
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    Fenerbahçe Islam Slimaninin peşini bırakmıyor!

    Sportif direktör Damien Comolli, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

    Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
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    Fenerbahçe Islam Slimaninin peşini bırakmıyor!

    HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Cezayirli forvet, Newcastle United'a kiralanmıştı.

    Fenerbahçe Islam Slimani'nin peşini bırakmıyor!
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    Fenerbahçe Islam Slimaninin peşini bırakmıyor!

    2016 yılında tam 30 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Slimani, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı.

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