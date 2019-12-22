Derbi öncesi flaş yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'ye mağlubiyeti tattırır"

KADIKÖY'DE EŞİTLİK BOZULMAZ | GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Fenerbahçe için belki de son yılların en kritik derbisi oynanacak bu akşam. Ersun Yanal'ın, kaderinin belirleneceği karşılaşmada nasıl bir 11 çıkaracağı merak konusu. Rodrigues ve Moses'ın yokluğunda Antalyaspor maçına Ozan ve Tolga kanatları ile başlayan Yanal, maçın kaybedilmesinin ardından yoğun eleştiri almıştı. Bu nedenle Fenerbahçe'de bugün forvet arkasının Deniz Türüç - Kruse - Ozan Tufan üçlüsünden oluşmasını bekliyorum.

Beşiktaş cephesinde de derbi öncesi kanatlarda kimin oynayacağı merak konusu. Avcı, sol kanatta Rebocho - Caner ikilisi ile başlarsa hücum anlamında belki etkili olunamayabilir ancak ikilinin yapacağı ortalar tehlike yaratacaktır.

Son yıllarda seyir zevki yüksek olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin aksine bugün pozisyon anlamında kısır bir maç olmasını bekliyorum. Öncelikle iki taraf da yenilmek istemeyecektir. Daha çok orta saha mücadelesine dönüşecek maçta, eşitliğin bozulacağını düşünmüyorum. Ancak Emre - Gustavo ve Atiba - Elneny ikililerinden üstün olan taraf, ibreyi takımı lehine çevirecektir.