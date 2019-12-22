Derbi öncesi flaş yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'ye mağlubiyeti tattırır"
KADIKÖY'DE GELENEK DEVAM EDER | TUĞÇE ERGİNKOÇ
Süper Lig'de iki takım için kader maçı olarak nitelendirilen derbi, futbolseverlere gol sayısı açısından 'kısır' bir karşılaşma vadediyor gibi görünebilir ancak Fenerbahçe'nin bu mücadelede ev sahibi olmasının avantajını kullanarak perdeyi erken açacağını düşünüyorum. Bu da maçın gollü geçmesini sağlayacak bir etken olabilir. Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sezon başından bu yana -Sivas deplasmanı hariç- kaybettiği karşılaşmalarda dahi pozisyonlara giren bir takım olduğunu gördük. Beşiktaş'ın ise hücumda, takım savunmasına nazaran daha etkisiz kaldığı bir gerçek. Ofansif olarak daha etkili ayakları olan ve derbilerde diğer müsabakalara göre ekstra motive oynayan Fenerbahçe'nin, Beşiktaş karşısında galip geleceğini kanaatindeyim.
KADIKÖY'DE EŞİTLİK BOZULMAZ | GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe için belki de son yılların en kritik derbisi oynanacak bu akşam. Ersun Yanal'ın, kaderinin belirleneceği karşılaşmada nasıl bir 11 çıkaracağı merak konusu. Rodrigues ve Moses'ın yokluğunda Antalyaspor maçına Ozan ve Tolga kanatları ile başlayan Yanal, maçın kaybedilmesinin ardından yoğun eleştiri almıştı. Bu nedenle Fenerbahçe'de bugün forvet arkasının Deniz Türüç - Kruse - Ozan Tufan üçlüsünden oluşmasını bekliyorum.
Beşiktaş cephesinde de derbi öncesi kanatlarda kimin oynayacağı merak konusu. Avcı, sol kanatta Rebocho - Caner ikilisi ile başlarsa hücum anlamında belki etkili olunamayabilir ancak ikilinin yapacağı ortalar tehlike yaratacaktır.
Son yıllarda seyir zevki yüksek olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin aksine bugün pozisyon anlamında kısır bir maç olmasını bekliyorum. Öncelikle iki taraf da yenilmek istemeyecektir. Daha çok orta saha mücadelesine dönüşecek maçta, eşitliğin bozulacağını düşünmüyorum. Ancak Emre - Gustavo ve Atiba - Elneny ikililerinden üstün olan taraf, ibreyi takımı lehine çevirecektir.
DERBİNİN KİLİDİ: KONTRA! | TARIK DEMİR
Ziraat Türkiye Kupası maçlarında iki ekip de derbiyi düşünerek ligde daha az şans bulan isimleri sahaya sürmüştü. Bu da demek oluyor ki iki taraf da bu derbiyi kazanmak istiyor. Neticede bu sadece bir derbi değil prestij karşılaşması. Gollü geçmesini beklediğim karşılaşmada Fenerbahçe, kontra zaaflarını çözerse kazanır. Şayet sarı lacivertliler bu problemi aşamaz ve orta saha gardını rakibe verirse işler direkt değişecek. Zaten deplasmanda olması bakımından kontrollü oynayacak olan Beşiktaş, ara ara yapacağı kontralarla gol arayacak. Fenerbahçe'yi uyutup ani ataklar planlaması beklenen Abdullah Avcı'nın Kadıköy zaferi de sürpriz olmaz.
ERSUN YANAL'IN KADER MAÇI | ÖMER FARUK ÖZCAN
Lig'in bitmesine 2 maç kala Fenerbahçe, evinde zorlu bir derbi maçına çıkıyor. Takımın oynadığı futboldan pek memnun olmayan taraftarlar için bu galibiyet olmazsa olmaz konumunda. Son haftalarda çok eleştirilen teknik direktör Ersun Yanal'ın bu maçtan galip çıkamaması halinde koltuğu sallanacaktır. Kadıköy'de galibiyete hasret olan Beşiktaş'ta ise üst üste alınan galibiyetler sonrası Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından, Fenerbahçe maçından alınacak olan puan yada puanlar altın değerinde. Zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik maçta Sarı lacivertlilerin ev avantajını kullanarak yenilmeyeceğini ve maçın berabere biteceğini düşünüyorum.
KADIKÖY'DE SERİ DEVAM EDER | HAKAN GÜÇLÜ
Fenerbahçe'nin son zamanlarda kaybettiği puan kayıpları, şampiyonluk yarışında camianın moralini bozmuş durumda. Taraftarın şampiyonluk hayali ile girdiği bir sezonda bu kadar puan kaybının moral bozması çok normal. Lider Sivas'ın formda olması ve puan farkını açması, şampiyonluk isteyen takımların puan kaybetme lüksünü elinden alıyor. Fenerbahçe içinse Beşiktaş maçı hem şampiyonluk virajında puan kaybedemeyeceği, hem de derbilerde kendi evinde yakaladığı tarihsel formu bozmak istemeyeceği bir maç. Beşiktaş da Fenerbahçe gibi şampiyonluk yarışında puan kayıpları yaşasa da, uzun zamandır deplasmanda yenemediği rakibine karşı kaybetmesi taraftarı fazla üzmeyecektir. Bu mücadele öncesinde, Fenerbahçe'nin iki puan önünde ve zirvedeki Sivasspor'un 6 puan gerisinde olan Beşiktaş kazanması durumunda, sezonun ilk yarısını harika şekilde tamamlama fırsatı elde edecek. Diğer yandan ev sahibi Fenerbahçe için mağlubiyet durumunda hem zirve ile arasındaki puan farkı açılacak hem de Beşiktaş ile aralarındaki puan farkı 5'e çıkacak.
Fenerbahçe'nin mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu için daha fazla mücadele vermesini bekliyorum. Beşiktaş'a karşı mağlup olmayacaklarını düşünerek, kendi evinde kazanacağını ve derbi kaybetmeme alışkanlığını devam ettireceğini düşünüyorum.