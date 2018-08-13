Benfica bekleniyor! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Benfica bekleniyor!

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'yı ağırlayacak!
    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:00:22 Güncelleme: 10:01:45
    Benfica bekleniyor!
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    Benfica bekleniyor!

    Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Benfica bekleniyor!
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    Benfica bekleniyor!

    Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

    Benfica bekleniyor!
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    Benfica bekleniyor!

    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

    Benfica bekleniyor!
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    Benfica bekleniyor!

    Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

    Benfica bekleniyor!
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    Benfica bekleniyor!

    Elerse muhtemel rakibi belli

    Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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