Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'yı ağırlayacak!
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:00:22
Güncelleme: 10:01:45
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Benfica bekleniyor!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak.
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Benfica bekleniyor!
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Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.
Benfica bekleniyor!
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Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
Benfica bekleniyor!
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Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Benfica bekleniyor!
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Elerse muhtemel rakibi belli
Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.