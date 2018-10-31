Ben hazırım! - Galeri - Fotomaç
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    "Ben hazırım!"

    Hoca arayışları devam eden Fenerbahçe'de gündemin en üst noktasında Leonardo Jardim var.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 23:52:14 Güncelleme: 00:05:45
    Ben hazırım!

    Hoca arayışında ilk olarak Blanc ile görüşen Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, ilk tercihi olan Jardim'le bir araya geldi.

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    Ben hazırım!

    44 yaşındaki Portekizli hoca, kendisine F.Bahçe'nin projelerini ve Ali Koç'un vizyonunu anlatan Comolli'ye olumlu yanıt verdi

    Ben hazırım!

    Jardim, "Sözleriniz beni etkiledi. Olympiakos'u çalıştırırken yaşadığım heyecanı F.Bahçe'de de yaşayabileceğimi gördüm. Şartlarda anlaşırsak gelmeye hazırım" dedi.

    Ben hazırım!

    Comolli, görüşmeyi başkan Ali Koç'a rapor etti.

    Ben hazırım!

    Hoca konusunda son kararı Koç verecek.

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