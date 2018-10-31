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"Ben hazırım!"
Hoca arayışları devam eden Fenerbahçe'de gündemin en üst noktasında Leonardo Jardim var.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 23:52:14
Güncelleme: 00:05:45
Hoca arayışında ilk olarak Blanc ile görüşen Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, ilk tercihi olan Jardim'le bir araya geldi.
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44 yaşındaki Portekizli hoca, kendisine F.Bahçe'nin projelerini ve Ali Koç'un vizyonunu anlatan Comolli'ye olumlu yanıt verdi
Jardim, "Sözleriniz beni etkiledi. Olympiakos'u çalıştırırken yaşadığım heyecanı F.Bahçe'de de yaşayabileceğimi gördüm. Şartlarda anlaşırsak gelmeye hazırım" dedi.
Comolli, görüşmeyi başkan Ali Koç'a rapor etti.
Hoca konusunda son kararı Koç verecek.