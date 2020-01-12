Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Devre arası transfer dönemi için harekete geçen Süper Lig devleri zaman zaman aynı oyuncu için yarışıyor. Bunlardan biri olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündemindeydi. Tecrübeli isim transfer kararını verdi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)