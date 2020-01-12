Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Devre arası transfer dönemi için harekete geçen Süper Lig devleri zaman zaman aynı oyuncu için yarışıyor. Bunlardan biri olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündemindeydi. Tecrübeli isim transfer kararını verdi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

12 Ocak 2020 Pazar 11:18 Güncelleme: 12.01.2020 11:18
Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de ilk yarıda istediğini bulamayan Galatasaray ve Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için adeta yarışa girdi.

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Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ancak iki kulüp de bütçesini sarsmayacak isimleri listesine alıyor. Zaman zaman da aynı oyuncu için transfer operasyonu yürütülüyor.

Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İşte bu isimlerden biri olan Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fransız basınından Le 10 Sport'ta yer alan habere göre sezon başından beri gelen tüm tekliflere rağmen kulüpsüz olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu transfer kararını verdi.

Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Haberde oyuncunun önceliğinin Fransa Ligue 1 temsilcisi Olympique Lyon olduğu belirtildi. Lyon'un Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide'in çarpaz bağlarının kopmasının ardından bu transfer için girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.

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