HaberlerGaleriBen Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Devre arası transfer dönemi için harekete geçen Süper Lig devleri zaman zaman aynı oyuncu için yarışıyor. Bunlardan biri olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündemindeydi. Tecrübeli isim transfer kararını verdi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
12 Ocak 2020 Pazar 11:18
Güncelleme: 12.01.2020 11:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk yarıda istediğini bulamayan Galatasaray ve Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için adeta yarışa girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak iki kulüp de bütçesini sarsmayacak isimleri listesine alıyor. Zaman zaman da aynı oyuncu için transfer operasyonu yürütülüyor.
İşte bu isimlerden biri olan Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınından Le 10 Sport'ta yer alan habere göre sezon başından beri gelen tüm tekliflere rağmen kulüpsüz olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu transfer kararını verdi.
Haberde oyuncunun önceliğinin Fransa Ligue 1 temsilcisi OlympiqueLyon olduğu belirtildi. Lyon'unMemphisDepay ve JeffReine-Adelaide'inçarpaz bağlarının kopmasının ardından bu transfer için girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.