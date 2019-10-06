Ben Arfa bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe ile neredeyse her transfer dönemi adı geçen Hatem Ben Arfa bombası patlıyor. Fransız yıldızın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği bile iddia edilmişti. Ancak Ben Arfa, yapılan tüm teklifleri 'heyecanlandırmadığı' gerekçesiyle reddetmişti. Kulüpsüz kalan Ben Arfa'nın transfer bilmecesi sonunda çözülüyor...
6 Ekim 2019 Pazar 14:22
Güncelleme: 06.10.2019 14:22
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
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Neredeyse her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan ancak sarı lacivertli takıma transferi bir türlü gerçekleşmeyen Hatem Ben Arfa için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
Geçtiğimiz transfer döneminde İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın da istediği, hatta bazı Amerika takımlarının da istediği iddia edilen Ben Arfa, transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamamış ve boşta kalmıştı.
Rennes ile sözleşmesi bittikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan 32 yaşındaki Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın adı, geçtiğimiz yaz uzunca bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul etmişti.
Fransız futbolcu bu gelişmelerin ardından transfer tekliflerini kadınlara benzeterek onu heyecanlandırmayan teklifleri değerlendirmeyeceğini açıklayarak büyük bir tepki toplamıştı.