Ben Arfa bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe ile neredeyse her transfer dönemi adı geçen Hatem Ben Arfa bombası patlıyor. Fransız yıldızın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği bile iddia edilmişti. Ancak Ben Arfa, yapılan tüm teklifleri 'heyecanlandırmadığı' gerekçesiyle reddetmişti. Kulüpsüz kalan Ben Arfa'nın transfer bilmecesi sonunda çözülüyor...

6 Ekim 2019 Pazar 14:22 Güncelleme: 06.10.2019 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





