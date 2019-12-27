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Belli oldu! İşte Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin yeni takımı
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar vermeye başladı. Mehmet Ekici, Miha Zajc ve Alper Potuk'u satış listesine koyan Kanarya'da Ekici ve Alper'in yeni takımı belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin transferdeki son durumu ve Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un yeni takımı...
27 Aralık 2019 Cuma 07:29
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Fenerbahçe'de değişim rüzgarları yeniden esmeye başladı.
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Yaz transfer sezonunda silbaştan bir kadro kuran ve yıldız oyuncularla takımı güçlendiren Sarı-lacivertliler, büyük değişimden meyvelerini aldı.
Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, değişen kadrosuyla Süper Lig'de ilk 16 hafta itibarıyla 28 puanla 4. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, son Beşiktaş maçındaki gösterdiği performans ve aldığı 3-1'lik sonuçla şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.
Taraftar ve camia bütünleşirken, gözler tamamıyla ara transfer dönemine çevrilmişti.