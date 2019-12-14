Belli oldu! Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Ara transfer döneminde en az 3 transfer yapma amacında olan sarı-lacivertliler, 3 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan flaş gelişmenin detayları...