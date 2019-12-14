Belli oldu! Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Ara transfer döneminde en az 3 transfer yapma amacında olan sarı-lacivertliler, 3 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan flaş gelişmenin detayları...
14 Aralık 2019 Cumartesi 07:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de ocak ayında 3 futbolcuyla yollar ayrılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler şampiyonluk için gözünü karartırken ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Fenerbahçe'de hedef yaz transfer sezonunda yakalanan başarıyı ocak ayında da devam ettirmek...
Hatırlanacağı üzere sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde birçok futbolcuyla yollarını ayırmış, yeni isimlerle sezona şampiyonluk parolasıyla merhaba demişti.